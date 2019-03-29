В Володарском районе судебный пристав привлечен к ответственности

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подведены итоги ремонтной программы 2018 года, из которых следует, что филиал справился с поставленными задачами на 100%.

Полиция Ельнинского района возбудила уголовное дело на двоих жителей Смоленской области, которые обвиняются в краже из продуктового магазина.

Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 4 по 29 марта и была направлена на предотвращение и снижение количества столкновений автомобилей с поездами.

КПРФ осталась недовольна тем, что в СМИ просочилась информация о ее кандидатах на выборы в различных регионах в Единый день голосования в 2019 году.

Как выяснил прокурор, в службу судебных приставов с запросом о ходе исполнительного производства по взысканию с должника денег в пользу организации обратился представитель микрокредитной организации «Центр экспресс кредитования». Однако на это обращение ответ был направлен только после запроса прокуратуры.

По административному делу, исполнителя оштрафовали на пять тысяч рублей.

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