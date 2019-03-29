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В Володарском районе судебный пристав привлечен к ответственности

Опубликовано Сегодня, 11:01

Прокурор Володарского района завел административное дело на должностное лицо отдела судебных приставов, причина – нарушение закона.

По административному делу, исполнителя оштрафовали на пять тысяч рублей.

Как выяснил прокурор, в службу судебных приставов с запросом о ходе исполнительного производства по взысканию с должника денег в пользу организации обратился представитель микрокредитной организации «Центр экспресс кредитования». Однако на это обращение ответ был направлен только после запроса прокуратуры.

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