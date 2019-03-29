В Брянске суд заставил демонтировать опасное здание у Центрального рынка

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подведены итоги ремонтной программы 2018 года, из которых следует, что филиал справился с поставленными задачами на 100%.

Полиция Ельнинского района возбудила уголовное дело на двоих жителей Смоленской области, которые обвиняются в краже из продуктового магазина.

Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 4 по 29 марта и была направлена на предотвращение и снижение количества столкновений автомобилей с поездами.

КПРФ осталась недовольна тем, что в СМИ просочилась информация о ее кандидатах на выборы в различных регионах в Единый день голосования в 2019 году.

Напомним, в конце января 2019 года в областном центре около Центрального рынка обвалилась часть здания, его строили азербайджанской диаспоры.

Как известно, еще незадолго до обвала брянские городские чиновники пытались заставить демонтировать самовольное строение, однако суд Советского района вынес противоречащее решение.

Ответчики Гадзиева О.А., Асадов Ф. Х., Асадов Х.М. должны будут в течение апреля 2019 года привести участок в изначальный вид.

19 марта в Брянском областном суде посчитали, что часть объекта, которая осталась, угрожает жизням горожан, поэтому должна быть демонтирована.

Суд Брянска обязал хозяев в течение месяца снести опасный самострой около Центрального рынка, где зимой случилось обрушение крыши и части стены.

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