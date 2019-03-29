Жители микрорайона «Мексика» обнаружили притон для алкоголиков

Место обитания и встреч наркоманов и алкоголиков запечатлели на фотокамеру жители микрорайона «Мексика» 2 апреля.

Снимки же опубликованы в соцсети. На них зафиксирована большая куча бутылок из-под спиртного и использованные шприцы.

«А говорят - пить стали меньше...Такое не только в лесу увидишь. Под жилыми окнами бутылок, пакетов, отходов не меньше. Где живём, там и загаживаем», - сообщила горожанка Ирина Сергеевна.

По словам Натальи Майоровой, это место всегда считалось территорией сбора алкоголиков и наркозависимых.

«Туда приезжают и на нормальных машинах, с детьми, на шашлыки! И едят шашлыки среди этого вот! И добавляют ещё свой мусор! Ни моральных, ни этических ценностей у людей это творящих нет!» - прокомментировала Наталья.

Напомним, в Брянске наркоманы облюбовали подъезд жилого дома.