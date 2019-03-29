В школьных автобусах Суражского района детей подвергали опасности
Прокуратура Суражского района привлекла к административной ответственности руководителей ляличской и душатинской школ, которые вместе с начальником местного отдела образования нарушили закон.
Речь идет об исполнении законодательства при пассажирских перевозках.
Как показала проверка, водители автобусов этих двух учреждений образования вышли в рейсы, не пройдя медосмотр.
Административные производства были заведены по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров с нарушением требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств».
«Внесено представление начальнику районного отдела образования администрации Суражского района об устранении нарушений федерального законодательства», - объяснили в пресс-службе прокуратуры.
Руководители школ оштрафованы на 5 тыс рублей каждый.
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