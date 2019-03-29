В Советском районе ограничат движение и парковку транспорта

4 и 5 апреля в Советском районе областного центра будут ограничены парковка и движение транспорта.

Речь идет о территории, которая прилегает к дому №16 по улице Советской. Время ограничения с 23.00 4-го числа по 16.00 5 апреля.

Причина таких мер – проведение на территории дома спорта «Динамо» турнира по мини-футболу среди силовых ведомств, посвященного 75-летию образования УМВД России по Брянской области.

«Исключение сделают для транспортных средств - участников мероприятия и оперативных служб», - сообщили в пресс-службе администрации города.