В Белых Берегах дети устроили игры на крыше пятиэтажки

В поселке Белые Берега двое подростков взобрались на крышу пятиэтажного общежития и решили совершить там прогулку.

Ситуация попала в объектив видеокамеры одной из свидетельниц, после этого ролик опубликовали в соцсети.

«Детишки на крыше общежития. Новое развлечение? Просьба обратить внимание на эту ситуацию управляющую компанию дома», – поделилась Татьяна Кобыляцкая.

«Куда родители смотрят?» - спросила Виктория Наперова.

«Родители потом затопчут управляющую компанию. За этим сами родители следить должны», - прокомментировала Ирина Максименко.

Напомним, 1 апреля подростки-руферы ходили по мосту в Володарском районе.

Фото - кадр видео.