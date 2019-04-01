В Клинцах за наркоторговлю осудили 18-летнюю девушку

Суд Клинцов приговорил 18-летнюю местную жительницу, обвиняемую в незаконном сбыте наркотических средств, к четырем годам условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.

«О судебном решении, вынесенном в отношении 32-летней сообщницы, будет сообщено дополнительно, поскольку дело в отношении нее выделено в отдельное производство», - объяснили в региональной прокуратуре.

Согласно материалам расследования, 6 января 2018 года девушка вместе с 32-летней знакомой около жилого дома на улице Свердлова сбыла гашиш и получила за него три тысячи рублей.

Преступление выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.