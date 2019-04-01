В Брянске повысили проезд в маршрутке до Сельцо

С 1 апреля 2019 года проезд в брянской маршрутке №161 подняли до 32 рублей.

Речь идет о транспорте, который курсирует из Бежицкого района в Сельцо. По словам очевидцев, по городу стоимость осталась прежняя – 20 рублей, а если ехать далее, то придется доплачивать три, а то и четыре рубля.

Брянцы говорят, перевозчик как раз вовремя сделал подорожание – начался дачный сезон, и этим транспортом пользуются в основном огородники, поэтому у водителей маршрутки будет большая выручка за день.

Напомним, с 26 ноября 2018 в Клинцах повысили стоимость проезда в автобусах, соответствующее постановление местная администрация приняла 12 ноября 2018 года.