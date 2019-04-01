В Дубровском районе владельцев земли накажут за «выращивание» сорняков

2 апреля в городе Ельня Смоленской области произошло возгорание в жилом доме на улице Смоленский Большак.

Проект по созданию в регионе сети газозаправочных станций, а также перевод на газомоторное топливо автопарка регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и общественного транспорта в Смоленске обсудили и на рабочем совещании под председательством губернатора.

Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 5,4 млрд руб., что соответствует уровню прибыли двух последних лет (6,0 и 5,0 млрд руб.). Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% до 49,5 млрд руб., по сравнению с 46,0 млрд руб. по итогам прошлого года. ков-партнеров.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с «В-» до «В» со стабильным прогнозом. Краткосрочный кредитный рейтинг Банка подтвержден на уровне «В».

Как выяснили ревизоры, 63,3 га зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Владельцы не используют их по своему назначению для сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с ним деятельности.

Сотрудники брянского Россельхознадзора в марте 2019 года провели проверку двух участков и обнаружили свыше 60 гектаров зарастающих земель.

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