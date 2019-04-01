В Дятькове жители провели вынужденную уборку на детской площадке
В Дятькове местные жители были вынуждены привести в порядок детскую площадку, результатами уборки и впечатлениями от проведенной работы поделилась в одной из соцсетей участница субботника.
Уборку на детской площадке, расположенной на улице Ленина, провели 1 апреля. Началось все с прогулки. Татьяна Михайлов-Цуканова с детьми пришла провести время и была неприятно удивлена той грязи, которую оставили после себя отдыхающие. Больше всего удивило то, что на площадке практически нет мусора (фантиков), оставленного малыми детьми, большая часть отходов – бутылки из-под спиртного и упаковки от закуски.
«Уважаемые мамочки, приходящие с детьми погулять на любых площадках, убирайте за собой, не оставляйте мусора, ведь в следующий раз вы придёте гулять со своим же ребёнком в эту грязь. Неоднократно наблюдали картину, когда мамы с колясками распивают там различного рода спиртные напитки. А также хочется, чтобы прочла и услышала просьбу наша молодёжь, которая отдыхает там вечерами», - поделилась Татьяна.
По словам женщины, на спонтанный субботник прибежала в основном детвора, мальчики и девочки 8-10 лет в течение нескольких часов помогли собрать огромные мешки мусора.
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