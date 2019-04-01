Брянцу, убившему многодетную мать, грозит до 24 лет лишения свободы
Гособвинитель ориентировал Брянский областной суд назначить 30-летнему жителю Новозыбкова, обвиняемому в убийстве с особой жесткостью, покушении на убийство двух и более людей, в том числе малолетнего ребенка, изнасиловании 14-летней девочки, к 24 годам колонии строгого режима.
Об этом стало известно 3 апреля во время прений. Сторону обвинения в суде представил прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Брянской области Анна Игрунева.
Согласно материалам расследования, рано утром 26 июня 2018 года мужчина в состоянии наркотического и алкогольного опьянения через окно забрался в квартиру, где находились ранее ему знакомая 31-летняя женщина, ее 51-летняя мать и трое малолетних детей.
На кухне схватив нож, он причинил ранения молодой женщине, ее матери и 4-летней дочери. Ребенок и пожилая женщина остались живы благодаря вовремя подоспевшим медикам. Многодетная мать скончалась на месте от кровопотери. После этого он изнасиловал 8-летнюю дочку убитой, а также совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.
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