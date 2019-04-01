В Суземке разоблачен охотник за краснокнижными животными

Суземский райсуд приговорил 50-летнего жителя поселка Кокоревка, обвиняемого в незаконной охоте и хранении оружия и боеприпасов, к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Кроме этого, мужчину лишили права заниматься охотой.

Приговор не вступил пока в законную силу.

По материалам расследования, брянец в течение нескольких лет хранил дома две винтовки времен Великой Отечественной войны, оборудованные приборами ночного видения, а также патроны к ним.

Утром 18 декабря 2018 года он пошел в лес и застрелил из охотничьего гладкоствольного ружья рысь, которая занесена в Красную книгу Брянской области.

В итоге он нанес природе ущерб в размере 200 тыс рублей, который до вынесения приговора полностью возместил.