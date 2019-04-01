В Брянской области Радоницу объявили выходным днем
2 апреля 2019 года губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал указ «О переносе выходного дня», в котором говорится, что Радоницу людям не надо будет выходить на работу.
Выходной день с субботы 20 апреля 2019 года переносли на вторник 7 мая 2019 года. В этот день Православная Церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших.
По утверждению пресс-службы регионального Правительства, такими были просьбы местных жителей.
Справка. Радоница, Радуница — первый день после Пасхи, когда в храмах прихожане вспоминают умерших родных и близких. В Русской православной церкви отмечают во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В народной традиции восточных славян — в воскресенье (на Красную горку), понедельник или вторник, все зависит от региона.
В русской традиции в этот день детвора призывала первый весенний дождь. С самого утра следили за облаками. Верили, что не бывает такого радоницкого вторника, в который не пошел бы дождь. При виде тучи детвора выкрикивала: «Дождик, дождик! Снаряжайся на показ»; «Дождик, припусти, мы поедем во кусты, во Казань побывать, в Астрахань погулять»; «Поливай, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лён поливай ведром».
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