В Брянске задержали еще одного преступника по делу о вымогательстве у клинцовского бизнесмена
Брянский следком в связи с задержанием в феврале 2019 года восьмого фигуранта по делу о вымогательстве денег у бизнесмена из села Лопатни возобновил следствие, которое было приостановлено по причине розыска; злоумышленнику предъявили обвинение по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ.
Предварительное расследование окончено и направлено для изучения прокурору с целью последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит до 15 лет заключения и крупный штраф.
В разное время к длительным срокам тюрьмы были осуждены еще семеро соучастников.
Гражданин, находившийся в розыске, совершил преступление в составе группы из девяти человек, в числе которых оказались и двое бывших полицейских из столичного региона.
По материалам расследования, утром 12 сентября 2015 года в селе Лопатни Клинцовского района у местного магазина похитили бизнесмена и на микроавтобусе отвезли в лес. Там ему объяснили, что его задержали правоохранители в связи с подозрением в совершении мошенничества. Для инсценировки силовой части приобщили не осведомленных о преступных намерениях сотрудников одного из частных охранных предприятий Москвы. К слову, момент задержания один из полицейских снял на личную видеокамеру, якобы осуществляя оперативную съемку.
Потерпевшему выдвинули требования о передаче 200 тысяч евро. После получения денег вымогатели хотели было скрыться, но машину остановили правоохранители, которые не поверили заверениям своих коллег из столичного региона о правомерности их действий.
Следователи изъяли видеокамеру с записью похищения человека, ставшую одним из основных доказательств в процессе следствия и суде в отношении других соучастников преступления.
Преступление, как оказалось, инициировали двое друзей пострадавшего, которые завидовали его материальному достатку, поэтому решили лишить его всего и приобщили к реализации задуманного продажных полицейских и криминального авторитета.
Позже еще один «друг», депутат сельсовета, порекомендовал ему откупиться от преследователей и даже одолжил требуемую сумму.
Напомним, 44-летнего жителя города Клинцы признали виновным в вымогательстве денег в особо крупном размере у бизнесмена.
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