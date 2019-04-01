В Брянске задержали еще одного преступника по делу о вымогательстве у клинцовского бизнесмена

Брянский следком в связи с задержанием в феврале 2019 года восьмого фигуранта по делу о вымогательстве денег у бизнесмена из села Лопатни возобновил следствие, которое было приостановлено по причине розыска; злоумышленнику предъявили обвинение по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ.

Предварительное расследование окончено и направлено для изучения прокурору с целью последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до 15 лет заключения и крупный штраф.

В разное время к длительным срокам тюрьмы были осуждены еще семеро соучастников.

Гражданин, находившийся в розыске, совершил преступление в составе группы из девяти человек, в числе которых оказались и двое бывших полицейских из столичного региона.

По материалам расследования, утром 12 сентября 2015 года в селе Лопатни Клинцовского района у местного магазина похитили бизнесмена и на микроавтобусе отвезли в лес. Там ему объяснили, что его задержали правоохранители в связи с подозрением в совершении мошенничества. Для инсценировки силовой части приобщили не осведомленных о преступных намерениях сотрудников одного из частных охранных предприятий Москвы. К слову, момент задержания один из полицейских снял на личную видеокамеру, якобы осуществляя оперативную съемку.

Потерпевшему выдвинули требования о передаче 200 тысяч евро. После получения денег вымогатели хотели было скрыться, но машину остановили правоохранители, которые не поверили заверениям своих коллег из столичного региона о правомерности их действий.

Следователи изъяли видеокамеру с записью похищения человека, ставшую одним из основных доказательств в процессе следствия и суде в отношении других соучастников преступления.

Преступление, как оказалось, инициировали двое друзей пострадавшего, которые завидовали его материальному достатку, поэтому решили лишить его всего и приобщили к реализации задуманного продажных полицейских и криминального авторитета.

Позже еще один «друг», депутат сельсовета, порекомендовал ему откупиться от преследователей и даже одолжил требуемую сумму.

Напомним, 44-летнего жителя города Клинцы признали виновным в вымогательстве денег в особо крупном размере у бизнесмена.