Брянец ушел в отпуск специально для визита к гастроэнтерологу

Житель Брянска на портале медицинских услуг пожаловался на врача больницы №2 Володарского района.

Мужчина объяснил, чтобы посетить гастроэнтеролога, заранее взял отпуск, но визит к врачу так и не состоялся.

Первое посещение было запланировано на 25 марта. Брянец приехал в этот день, однако медика не застал, сказали, что тот заболел. Пообещали – по этому талону можно прийти тогда, когда доктор будет на работе.

Прошло время, но визиту не суждено было быть. Мужчина расстроился, объяснив, что на работе нельзя брать отгулы, поэтому специально взял отпуск.

«Звоню 2 апреля в регистратуру, узнаю что доктор вышел, но попасть к нему никак нельзя. Мне было сказано, чтобы «ловил талон в интернете» — сегодня появятся на 17 апреля. Больше ничем помочь не могу», - поделился брянец и попросил вышестоящих лиц разобраться в ситуации.