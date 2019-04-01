Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянец ушел в отпуск специально для визита к гастроэнтерологу

Опубликовано Сегодня, 16:36

Житель Брянска на портале медицинских услуг пожаловался на врача больницы №2 Володарского района.

Мужчина объяснил, чтобы посетить гастроэнтеролога, заранее взял отпуск, но визит к врачу так и не состоялся.

Первое посещение было запланировано на 25 марта. Брянец приехал в этот день, однако медика не застал, сказали, что тот заболел. Пообещали – по этому талону можно прийти тогда, когда доктор будет на работе.

Прошло время, но визиту не суждено было быть. Мужчина расстроился, объяснив, что на работе нельзя брать отгулы, поэтому специально взял отпуск.

«Звоню 2 апреля в регистратуру, узнаю что доктор вышел, но попасть к нему никак нельзя. Мне было сказано, чтобы «ловил талон в интернете» — сегодня появятся на 17 апреля. Больше ничем помочь не могу», - поделился брянец и попросил вышестоящих лиц разобраться в ситуации.

Фото
 1880
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • «Ждали час? Еще два прождете!»: брянцу нагрубили в поликлинике
  • Чтобы поехать в заграничный отпуск, брянец заплатил 80 тысяч налогов
  • В 5-й поликлинике Брянска введут электронную очередь в регистратуру
  • Сотрудники Брянского стальзавода уйдут в отпуск до марта
  • Половина рабочих Брянского машиностроительного завода отправлена в вынужденный отпуск
    • Новости регионов
    Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
    13:14:52 03-04-2019
    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с «В-» до «В» со стабильным прогнозом. Краткосрочный кредитный рейтинг Банка подтвержден на уровне «В».
    ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел  итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
    13:06:34 03-04-2019
    Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 5,4 млрд руб., что соответствует уровню прибыли двух последних лет (6,0 и 5,0 млрд руб.). Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% до 49,5 млрд руб., по сравнению с 46,0 млрд руб. по итогам прошлого года. ков-партнеров.
    Бережливое поколение
    12:20:05 03-04-2019
    Губернатор Алексей Островский наградил победителей областного конкурса «Вторая жизнь отходов».
    Экологично и выгодно:Новые шаги к переходу на газомоторное топливо
    12:18:05 03-04-2019
    Проект по созданию в регионе сети газозаправочных станций, а также перевод на газомоторное топливо автопарка регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и общественного транспорта в Смоленске обсудили и на рабочем совещании под председательством губернатора.
    В Ельне случился пожар
    17:02:21 02-04-2019
    2 апреля в городе Ельня Смоленской области произошло возгорание в жилом доме на улице Смоленский Большак.
    В Краснинском районе задержан парень с подозрительным свертком
    16:47:14 02-04-2019
    Полиция Смоленской области завела уголовное дело в отношении 28-летнего парня, который подозревается незаконном хранении запрещенных веществ.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:19
    В Трубчевске раскрыта кража из банкомата
    Сегодня, 16:36
    Брянец ушел в отпуск специально для визита к гастроэнтерологу
    Сегодня, 16:16
    В Брянске в сторону Станке Димитрова случилось ДТП
    Сегодня, 16:04
    На «Брянске-2» подожгли луг
    Сегодня, 15:23
    Недалеко от Жуковки найден опасный предмет
    Сегодня, 15:14
    На улице Фокина в Советском районе произошло ДТП с участием авто такси
    Сегодня, 14:36
    В селе Косицы обнаружили авиабомбу
    Сегодня, 14:02
    В Брянске задержали еще одного преступника по делу о вымогательстве у клинцовского бизнесмена
    Сегодня, 13:33
    В Брянской области Радоницу объявили выходным днем
    Сегодня, 13:03
    В Суземке разоблачен охотник за краснокнижными животными
    Сегодня, 12:52
    В Чуровичах огнеборцы тушили пожар
    Сегодня, 12:47
    Брянцу, убившему многодетную мать, грозит до 24 лет лишения свободы
    Сегодня, 12:12
    В Брянске пять маршруток будут работать после 22.00
    Сегодня, 11:36
    В Дятькове жители провели вынужденную уборку на детской площадке
    Сегодня, 11:05
    В Дубровском районе владельцев земли накажут за «выращивание» сорняков
    Сегодня, 10:39
    В Брянске повысили проезд в маршрутке до Сельцо
    Сегодня, 10:31
    Жительница Стародуба опустошила чужой банковский счет
    Сегодня, 10:02
    В Клинцах за наркоторговлю осудили 18-летнюю девушку
    Сегодня, 09:26
    В Брянске 21-летнего парня сбила неустановленная машина
    Сегодня, 09:14
    В Белых Берегах дети устроили игры на крыше пятиэтажки (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:54
    Брянского подростка прямо на улице забросали яйцами
    Сегодня, 08:00
    В 2019 году в Брянске на ремонт парков запланировали свыше 900 тыс рублей
    Сегодня, 07:00
    В Брянске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
    Сегодня, 06:00
    В Советском районе ограничат движение и парковку транспорта
    Вчера, 17:01
    В Суземском районе главе администрации досталось от прокурора
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:56
    Разделяй! Куда попало - не бросай! 1
    Сегодня, 13:48
    «Мираторг» увеличил производство высококачественной говядины в первом квартале 2019 года на 40% - до  32 тысяч тонн 1
    Сегодня, 13:13
    Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный» 1
    Сегодня, 13:05
    ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел  итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ 1
    Сегодня, 12:54
    В Брянск на премьеру российской киноленты «Смотри мою любовь» 11 апреля 2019 г. приедет исполнительница главной роли, наша землячка, актриса Дарья Белодед.
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В брянском супермаркете 22-летняя девушка устроила шоу
    Общество Новость дня
    Брянского подростка прямо на улице забросали яйцами
    Общество О главном
    В Брянске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
    Происшествия Новость дня
    В Брянске 50-летний мужчина выпал из окна
    Общество О главном
    Брянскому водителю, пожаловавшемуся на Гросса, может грозить увольнение
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Особенности рекламы букмекерских контор

    Особенности рекламы букмекерских конторОчередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.

    Ростелеком новости
    Мглин и Клинцы стали рекордсменами по количеству подключений к услуге «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Брянской области

    Мглин и Клинцы стали рекордсменами по количеству подключений к услуге «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Брянской области «Ростелеком» зафиксировал рекордное для Брянской области количество подключений к услуге «Видеонаблюдение» в первом квартале 2019 года в городах Мглин и Клинцы. Эти районные центры значительно обогнали столицу региона. Половина всех уникальных пользователей «Видеонаблюдения» на Брянщине, которые подключили услугу с начала года, проживают именно во Мглине и Клинцах.

    РЖД новости
    Железнодорожный переезд в поселке Алтухово Брянской области будет закрыт для движения автомобилей в дневное время 4 и 5 апреля.

    Железнодорожный переезд в поселке Алтухово Брянской области будет закрыт для движения автомобилей в дневное время 4 и 5 апреля.На железнодорожном переезде 444 км станции Алтухово Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
    МРСК новости
    В брянском филиале МРСК Центра сотрудники прошли обучение по курсу «Азбука цифровой трансформации»

    Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.