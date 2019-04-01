В Брянске на улице Любезного образовалась гора мусора

Житель Брянска пожаловался в соцсеть на свалку, которая образовалась осенью 2018 года недалеко от площади Партизан на улице Любезного.

По словам брянца, в апреле 2019 года размер кучи бытовых отходов достиг десяти метров, но ситуацию никто не решает. В «Спецавтохозяйстве» тоже не хотят убирать мусор. Особенно, утверждает Алексей Савичев, удивляют равнодушные местные жители соседних домов, каждый день проходящие мимо свалки по грязи.

«Напомню, что буквально в сотнях метров от Площади партизан вокруг свалки бывает непролазная грязища из-за того, что тут в центре города нет асфальта и нормального подхода к мусорным контейнерам. Про городские власти уже не хочется писать, они как всегда слепые и глухие, и убирают только там где видно», - поделился Алексей.

Очевидец добавил, что мусорка расположена около нескольких административных зданий по улице С. Перовской.

«Каждое утро сюда приезжают на работу менеджеры, ответственные и, наверное, безответственные сотрудники. Они паркуют рядом с этой мусоркой свои автомобили и, зажав ноздри, спешат по рабочим местам», - объяснил житель Брянска.