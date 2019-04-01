В Брянске на улице Дуки экодомик превратили в мусорку

В областном центре продолжается установка контейнеров для раздельного сбора мусора, так с начала недели еще 50 сетчатых ящиков для пластика и картона появились на площадках около жилых домов; но, как оказалось, не всем брянцам по душе новации от регионального оператора.

По утверждению пресс-службы регионального «Чистой планеты», горожане часто не обращают внимания на таблички «Только для картона» или «Только для пластика» и бросают в контейнеры всё подряд вместе с пакетами с пищевыми отходами.

Еще один вопиющий случай произошел во дворе многоквартирных домов по улице Дуки. По причине ссоры, возникшей между управляющими компаниями, которые обслуживают эти здания, жители остались без мусорного бункера и создали на территории площадки настоящую свалку. Позже дело дошло и до экодомика, который в итоге убрали.

Всего с начала недели контейнеры для раздельного сбора появились в Бежицком районе по таким адресам: ул. Орловская, 6, ул. Болховская, 57, ул. Кромская, 43, пер. Куйбышева, 63, ул. Харьковская, 14, ул. 50 лет Октября.

Специальные сетчатые ящики установили во дворах Володарского района и Московского микрорайона.