На Романа Брянского убрали неудобную остановку общественного транспорта
Неудобную и недоступную для пассажиров автобусную остановку, расположенную на улице Романа Брянского в областном центре, местные власти убрали.
Причина демонтажа – жалоба брянцев в соцсетях. Горожане говорили о том, что этот остановочный пункт не имел ни тротуара, ни пешеходного перехода. Чтобы добраться до него, необходимо было пересекать четыре полосы. Самый ближайший переход находился около другой остановки.
В связи с этим чиновники приняли решение ликвидировать объект.
«Жители обращались с просьбами сделать пешеходный переход, или же оборудовать тротуар в сторону ближайшего светофора чуть ниже. Однако остановку просто убрали. Ближайшая остановка находится гораздо выше по дороге, причём, их две на небольшом отрезке. Но другая половина дороги теперь осталась без остановки», - сообщил один из очевидцев в соцсетях.
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