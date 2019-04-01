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В соцсети опубликовали ролик с брянцем, насмешившим Зеленского

Опубликовано Сегодня, 09:15

Жители Брянска опубликовали в одной из соцсетей фрагмент передачи «Рассмеши комика» с участием местного электромонтера Юрия Карпутова, который выиграл миллион рублей, рассмешив Максима Галкина и Владимира Зеленского.

Дело было в 2012 году. Этот момент хорошо остался в памяти жителей Брянска. Когда Зеленский оказался одним из реальных кандидатов на должность президента Украины, видео поставили в одной из групп соцсети.

«Были времена, когда парень из Брянска рассмешил на телепередаче возможно будущего президента Украины и выиграл миллион. Кто помнит?» - поделился анонимный автор.

 

Фото - кадр видео.

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