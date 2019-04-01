В Брянске на Ново-Советской появится новый асфальт

В областном центре приведут в порядок улицу Ново-Советскую протяженностью два километра.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ее ремонт проведут по окончанию торгов, которые определят подрядную организацию.

На улице планируется новый асфальт, тротуары, съезды и заездные карманы для общественного транспорта. Дорожную разметку нанесут холодным пластиком. Будет и новое освещение – современные светодиодные светильники. На всех нерегулируемых пешеходных переходах установят светофоры с кнопкой для пешеходов, поскольку рядом расположено нескольких учреждения образования. Последний раз улица Ново-Советская ремонтировалась более десяти лет назад.