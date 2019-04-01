В Злынке врача, по ошибке которого умер пациент, приговорили к тюрьме

Злынковский райсуд назначил наказание врачу центральной больницы, который признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки, которая выявила факт неверного выставления диагноза, приведшего в результате неправильного лечения к смертельному исходу пациента.

По материалам расследования, в апреле 2017 года терапевт Злынковской центральной районной больницы не диагностировал у пациента двустороннюю пневмонию. В итоге мужчина умер.

«Суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на 1 год 5 месяцев», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.