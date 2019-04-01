В Бежицком районе ограничили проезд транспорта

4 апреля в Бежицком районе Брянска ограничили движение автомобилей.

Как сообщили в управлении по строительству и развитию города, речь идет о территории около дома №15 по улице Ново-Советской.

Такие меры предприняты в связи с проведением работ на газопроводе.