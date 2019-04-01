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В Белых Берегах пропал Василий Токарев

Опубликовано Сегодня, 12:08

31 марта в поселке Белые Берега ушел из дома в магазин и не вернулся Василий Токарев.

Информация о пропавшем мужчине появилась в одной из соцсетей. Известно, что ему 32 года.

Последний раз он был замечен в магазине на «Бетонке».

«Кто обладает какой-либо информацией о месте его нахождения, сообщите об этом по номерам: 631449 или 89107344090», - сообщил автор поста.

Напомним, в Брянске найдена живой и невредимой 13-летняя школьница.

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