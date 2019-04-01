Брянский депутат Николай Валуев ответил на неудобный вопрос об алкоголе

Экс-боксер и брянский депутат Госдумы РФ Николай Валуев продолжает общаться в онлайн-формате с пользователями сайта, на этот раз он прокомментировал факт из своей биографии.

Речь идет о рекламе спиртного. Пользователь под ником Мага № 9847 спросил парламентария о том, как он относится к тому, что спортсмены фигурируют в рекламе энергетиков и алкоголя.

«Ты же сам рекламировал. Ну, соскочишь и не ответишь. Только на удобные отвечаешь вопросы…» - написал Мага.

Валуев не испугался вопроса и ответил, что негативно относится к такому виду заработка.

Объяснил, когда выступал в ринге, у него был действующий неправильно составленный одним из менеджеров контракт.

«По условию я был вынужден рекламировать тот алкогольный напиток. Я уже говорил об этой ошибке. Позже мне много раз предлагали серьезные контракты с производителями крепкого алкоголя, пива и энергетиков. Суммы были очень-очень серьёзные. Я всем отказал», - объяснил депутат.