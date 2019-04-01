Брянский депутат Николай Валуев ответил на неудобный вопрос об алкоголе
Экс-боксер и брянский депутат Госдумы РФ Николай Валуев продолжает общаться в онлайн-формате с пользователями сайта, на этот раз он прокомментировал факт из своей биографии.
Речь идет о рекламе спиртного. Пользователь под ником Мага № 9847 спросил парламентария о том, как он относится к тому, что спортсмены фигурируют в рекламе энергетиков и алкоголя.
«Ты же сам рекламировал. Ну, соскочишь и не ответишь. Только на удобные отвечаешь вопросы…» - написал Мага.
Валуев не испугался вопроса и ответил, что негативно относится к такому виду заработка.
Объяснил, когда выступал в ринге, у него был действующий неправильно составленный одним из менеджеров контракт.
«По условию я был вынужден рекламировать тот алкогольный напиток. Я уже говорил об этой ошибке. Позже мне много раз предлагали серьезные контракты с производителями крепкого алкоголя, пива и энергетиков. Суммы были очень-очень серьёзные. Я всем отказал», - объяснил депутат.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
«Ростелеком» зафиксировал рекордное для Брянской области количество подключений к услуге «Видеонаблюдение» в первом квартале 2019 года в городах Мглин и Клинцы. Эти районные центры значительно обогнали столицу региона. Половина всех уникальных пользователей «Видеонаблюдения» на Брянщине, которые подключили услугу с начала года, проживают именно во Мглине и Клинцах.
На железнодорожном переезде 444 км станции Алтухово Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.