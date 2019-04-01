В городском парке Новозыбкова поменяют часть аттракционов
В 2019 году в Новозыбкове продолжат приводить в порядок городской парк, об этом стало известно 4 апреля во время рабочей встречи губернатора области Александра Богомаза с руководством райцентра.
Глава администрации Новозыбкова Александр Чебыкин рассказал: в 2018-м проводились работы по благоустройству сквера Героев Отечества. На данные цели израсходовали 3,5 млн рублей. В 2019-м выделяется около 13 млн рублей, за них продолжится ремонт городского парка. На завершение реконструкции требуется еще около 20 млн рублей.
По словам главы Новозыбкова, в парке надо заменить часть аттракционов, у которых выходит срок службы.
«Нужно сделать все качественно и в короткие сроки, а не затягивать ремонт на 3–4 года. По парку мы посмотрим, как эту проблему закрыть», — заявил губернатор Богомаз.
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