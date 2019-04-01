На реке Десна в течение суток поднялся уровень воды

Весна в разгаре - вода в реках Брянской области начинает подниматься, однако угрозы половодья нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, приусадебные территории и жилые дома не затоплены.

По данным Брянского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС», по всем рекам прошли максимальные уровни воды. За сутки незначительно повысился уровень воды до 1 см на Десне.

«Построены соответствующие модели развития обстановки. Затоплений и подтоплений территорий населенных пунктов и объектов экономики не прогнозируется», - объяснили в пресс-службе областного МЧС.