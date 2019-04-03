В Брянске в сквере Морозова «похозяйничали» хулиганы

Сквер Морозова в Брянске пострадал от рук вандалов, 4 апреля городские чиновники во время выездного совещания убедились в этом лично.

Парк в Бежицком районе посетили заместитель мэра Сергей Хоменков и начальник городского управления ЖКХ Галина Сафонова. Сбитые декоративные украшения ограды, испорченная лавка, вырванная урна – все это увидели власти Брянска, объяснили в пресс-службе администрации.

По словам Сергея Хоменкова, отдельные дефекты есть, по условиям контракта, их в ближайшее время за счет собственных денег устранит подрядчик, который делал ремонт. Для этого ему направят соответствующее предписание.

«Накануне такое же предписание он получил по устранению дефектов на Покровской горе, где подрядчик за свои деньги переложит участок тротуарной плитки», — отметил заместитель главы горадминистрации.