В Брянске в сквере Морозова «похозяйничали» хулиганы
Сквер Морозова в Брянске пострадал от рук вандалов, 4 апреля городские чиновники во время выездного совещания убедились в этом лично.
Парк в Бежицком районе посетили заместитель мэра Сергей Хоменков и начальник городского управления ЖКХ Галина Сафонова. Сбитые декоративные украшения ограды, испорченная лавка, вырванная урна – все это увидели власти Брянска, объяснили в пресс-службе администрации.
По словам Сергея Хоменкова, отдельные дефекты есть, по условиям контракта, их в ближайшее время за счет собственных денег устранит подрядчик, который делал ремонт. Для этого ему направят соответствующее предписание.
«Накануне такое же предписание он получил по устранению дефектов на Покровской горе, где подрядчик за свои деньги переложит участок тротуарной плитки», — отметил заместитель главы горадминистрации.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
«Ростелеком» зафиксировал рекордное для Брянской области количество подключений к услуге «Видеонаблюдение» в первом квартале 2019 года в городах Мглин и Клинцы. Эти районные центры значительно обогнали столицу региона. Половина всех уникальных пользователей «Видеонаблюдения» на Брянщине, которые подключили услугу с начала года, проживают именно во Мглине и Клинцах.
В Брянском регионе Московской железной дороги началась летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В начале апреля масштабные работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры пройдут сразу на нескольких направлениях в Брянской области. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов.
Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.