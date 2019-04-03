Брянец накопил долгов по налогам на 58 тыс рублей

Судебные приставы Брянской области заставили жителя Мглина, не платившего налоги, погасить задолженность.

Как выяснили исполнители, у гражданина образовался долг в размере 58 тысяч рублей, однако он никак не реагировал на все предписания. Тогда приставы вынесли запрет на проведение регистрационных действий с автомобилем, а также обратили взыскание на его расчетные счета. После этого должнику временно ограничили выезд за пределы Российской Федерации.

Такой поворот событий брянцу не понравился, и он сам пришел в отдел приставов, чтобы сотрудники ведомства сняли с него ограничение на выезд. Должнику объяснили, это будет сделано только в случае погашения задолженности. Гражданин решил оплатить свой налоговый долг на месте.