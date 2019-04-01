В Брянске на время футбольных матчей ограничат парковки и движение

6 апреля брянское «Динамо» примет на своем поле ФК «Химки–2», в связи с этим в областном центре будут ограничены парковки и движение транспорта.

Речь идет о таких территориях как улица Ромашина – от Фокина до бульвара Гагарина, а также переулок Трудовой – от Советской до улицы Горького.

Временное ограничение будет осуществляться с 8.00 и до окончания домашних футбольных матчей. Следующие игры назначены на 20 апреля, 4 и19 мая, а также 2 июня.