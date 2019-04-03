В красногорском детском саду воспитанников кормили опасной продукцией

Прокуратура Брянской области проверила, насколько в школах, детских садах, медицинских и социальных учреждениях области исполняется закон об организации питания несовершеннолетних; результаты ревизии оставляют желать лучшего.

Так, в одном из детских садиков Красногорского района ревизоры обнаружили продукты с истекшим сроком годности.

В Фокинском районе прокуратура, проверяя пищеблок школы, выяснила, что прием продуктов питания проводился при отсутствии маркировки и документов, которые бы подтверждали качество и безопасность.

В Комаричском районе нашлись нарушения в районной больнице. Там тоже не было документов, подтверждающих качество.

Использование столовой посуды со сколами, трещинами, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре и посуде, непроведение ежедневного осмотра работников организаций общественного питания, несоблюдением сроков прохождения медицинских осмотров – самые частые нарушения, с которым столкнулся прокурор во время проверки.

Всего выявили свыше 300 нарушений в этой сфере. В связи с этим было внесено 128 представлений и 136 документов о привлечении виновных к административной ответственности.