В Володарском районе на улице Абашева установят светодиодные светильники

Новый асфальт появится на Абашева в Володарском районе Брянска, ремонт улицы проведут после окончания торгов, которые определят подрядчика.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, во время реконструкции уделят внимание освещению – установят современные светодиодные светильники.

Для пешеходов сделают тротуар вдоль проезжей части. В районе школ и детских садов организуют парковки.

Будет сделан акцент на обеспечении водоотвода с проезжей части. Поскольку местность в этом районе пониженная, объяснили специалисты, наблюдается подтопление частных домов во время таяния снега или сильных дождей, в связи с этим в проекте предусмотрено укрепление водоотводных каналов бетонными конструкциями.

Капитальный ремонт улицы проводился более 10 лет назад.

Напомним, на Ново-Советской в Брянске появится новый асфальт.