В Злынке разоблачили махинацию с жильем

Прокуратура Злынковского района проверила, насколько законно распределяется муниципальное жилье в Роговском сельском поселении; во время ревизии были выявлены нарушения.

Как установил прокурор, гражданку из Злынки, не являющуюся жительницей Роговского сельского поселения, неправомерно поставили на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. С ней заключили договор социального найма. Нанимателю через один день после заключения документа социального найма разрешили приватизировать муниципальное имущество, которое после регистрации права собственности выбыло из муниципального жилищного фонда.

Прокурор района материалы проверки направил в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации сельского поселения.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Расследование находится на контроле прокуратуры.