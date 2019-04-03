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Брянские чиновники выйдут на общегородской субботник

Опубликовано Сегодня, 12:35

Жители Брянска могут принять участие в первом общегородском субботнике, который пройдет 6 апреля; мероприятие проведут согласно месячнику по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки.

В пресс-службе городской администрации сообщают, что в уборке будут участвовать трудовые коллективы различных предприятий и организаций, муниципальных учреждений.

Кроме этого, к субботнику приобщаться работники городской и районных администраций. Чиновники наведут порядок на зелёных зонах, уберут мусор вдоль обочин, в поймах водоемов.

Будет расчищен центральный пляж в Бежице, на озере Мутном, прибрежная полоса реки Болвы по улице Бурова, а также многие другие места.

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