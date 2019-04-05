Брянцы приняли участие в общегородском субботнике

6 апреля в областном центре прошел общегородской субботник, в котором приняли участие сотрудники федеральных и региональных структур, городской и районных администраций, муниципальных предприятий и учреждений, организаций разных форм собственности, управляющих компаний, а также обычные жители.

Мусор убрали на набережной за КЗ «Дружба», на зеленых зонах по улицам Фокина, Советской, Калинина. Привели в порядок липовую аллею по улице Брянского Фронта, по улицам Володарского и Чернышевского в Володарском районе.

Очистили полосу реки Болвы на Бурова. Ликвидировали бытовые отходы на центральном пляже Бежицкого района, расчистили от сухих веток и поломанной растительности территорию, а также лестницу и аллеи пляжа. Не забыли и о пляже озера Мутное.

В Фокинском районе была приведена в порядок конечная остановка маршрутного такси №18 по переулку Уральскому. Убрали пустырь около дома №4 по улице Унечской. Участники субботника работали и на самых оживленных магистралях: проспектам Московском, Станке Димитрова, Ленина, Рылеевском путепроводе, разворотных автомобильных кольцах.

Субботник провели около школ, детсадов, учреждений культуры и спорта.