Брянцы приняли участие в общегородском субботнике
6 апреля в областном центре прошел общегородской субботник, в котором приняли участие сотрудники федеральных и региональных структур, городской и районных администраций, муниципальных предприятий и учреждений, организаций разных форм собственности, управляющих компаний, а также обычные жители.
Мусор убрали на набережной за КЗ «Дружба», на зеленых зонах по улицам Фокина, Советской, Калинина. Привели в порядок липовую аллею по улице Брянского Фронта, по улицам Володарского и Чернышевского в Володарском районе.
Очистили полосу реки Болвы на Бурова. Ликвидировали бытовые отходы на центральном пляже Бежицкого района, расчистили от сухих веток и поломанной растительности территорию, а также лестницу и аллеи пляжа. Не забыли и о пляже озера Мутное.
В Фокинском районе была приведена в порядок конечная остановка маршрутного такси №18 по переулку Уральскому. Убрали пустырь около дома №4 по улице Унечской. Участники субботника работали и на самых оживленных магистралях: проспектам Московском, Станке Димитрова, Ленина, Рылеевском путепроводе, разворотных автомобильных кольцах.
Субботник провели около школ, детсадов, учреждений культуры и спорта.
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