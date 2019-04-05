В Советском районе рецидивистов лишат охотничьих билетов

Прокуратура Советского района проверила, насколько охотпользователи соблюдают требования профильного закона.

Во время проверки выявили 7 обладателей действующих охотничьих билетов, у которых есть непогашенная судимость за умышленные преступления.

После ревизии прокурор района предъявил в суд исковые заявления к владельцам охотничьих билетов об их аннулировании.

Иски находятся на рассмотрении.

«Федеральный законо «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет, что охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.