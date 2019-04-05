В Брянске водитель маршрутки пожаловался на пассажиров
7 апреля в пространстве брянских соцсетей появилась информация-жалоба от водителя маршрутки.
Возмущенный шофер опубликовал фотографию испачканных сидений. Мужчина утверждает, что обнаружил испорченную обшивку кресел сразу после смены. Это, по его мнению, дело рук не совсем аккуратных пассажиров.
«Минус половина круга работы, плюс химчистка 2-х сидений и испорченное настроение на вечер! Спасибо, уважаемые пассажиры», - поделился водитель.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
«Ростелеком» зафиксировал рекордное для Брянской области количество подключений к услуге «Видеонаблюдение» в первом квартале 2019 года в городах Мглин и Клинцы. Эти районные центры значительно обогнали столицу региона. Половина всех уникальных пользователей «Видеонаблюдения» на Брянщине, которые подключили услугу с начала года, проживают именно во Мглине и Клинцах.
В Брянском регионе Московской железной дороги началась летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В начале апреля масштабные работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры пройдут сразу на нескольких направлениях в Брянской области. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов.
Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.