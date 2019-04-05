Брянские спасатели 63 раза в течение суток выезжали на «травяные» пожары
В Брянской области продолжается горение сухой травы, наихудшая обстановка складывается в Жирятинском, Комаричском, Дубровском, Почепском и Брянском районах.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, за минувшие сутки спасатели 63 раза выезжали на подобные происшествия.
Причина таких пожаров, говорят специалисты, либо умышленный поджог, или халатность. К примеру, огонь запросто может возникнуть из-за складированного в неположенном месте мусора или выброшенного из окна автомобиля тлеющего окурка.
«В случае с мусором разбитое стекло может выступить в качестве линзы, из-за которой и начнется пожар», - объяснили спасатели.
В соцсетях пользователи с каждым днем тоже выкладывают все больше и больше фотографий с «травяных» возгораний.
По словам Виктории Свиридовой, из-за таких пожаров гибнут полевые и лесные животные, горят жилые дома.
«В Тросне четыре дома сгорели сразу из-за травы», - сообщила Виктория.
Напомним, на «Брянске-2» подожгли луг.
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