Брянские спасатели 63 раза в течение суток выезжали на «травяные» пожары

В Брянской области продолжается горение сухой травы, наихудшая обстановка складывается в Жирятинском, Комаричском, Дубровском, Почепском и Брянском районах.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, за минувшие сутки спасатели 63 раза выезжали на подобные происшествия.

Причина таких пожаров, говорят специалисты, либо умышленный поджог, или халатность. К примеру, огонь запросто может возникнуть из-за складированного в неположенном месте мусора или выброшенного из окна автомобиля тлеющего окурка.

«В случае с мусором разбитое стекло может выступить в качестве линзы, из-за которой и начнется пожар», - объяснили спасатели.

В соцсетях пользователи с каждым днем тоже выкладывают все больше и больше фотографий с «травяных» возгораний.

По словам Виктории Свиридовой, из-за таких пожаров гибнут полевые и лесные животные, горят жилые дома.

«В Тросне четыре дома сгорели сразу из-за травы», - сообщила Виктория.

Напомним, на «Брянске-2» подожгли луг.