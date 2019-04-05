В Новозыбкове обнаружен опасный для жизни дом

Брянская прокуратура проверила информацию, опубликованную 12 марта 2019 на одном из сайтов СМИ под заголовком «В Новозыбкове сироты пожаловались на плесень в новых квартирах»; в ревизии участвовали специалисты государственной строительной и жилищной инспекций региона.

Как выяснил прокурор, администрация Новозыбкова заключила 15 муниципальных контрактов на приобретение квартир для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, в доме № 25 «а» по ул. РОС Новозыбкова.

Упомянутое здание построила фирма ООО «Русский дом» по выданному 16 мая 2018 года разрешению и ввела его в эксплуатацию 27 сентября 2018.

Во время проверки выяснилось, что в процессе строительства подрядчик не смонтировал пожарную сигнализацию дома, в квартирах не установил автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели. Также в доме не герметично выполнили водоотлив, в связи с чем во время оттепели в здание проникла вода, из-за чего разрушилась штукатурка фасада здания. Не было выполнено утепление пола будки на кровлю.

Кроме этого, выяснилось, что администрация Новозыбкова не провела открытый конкурс по выбору управляющей организации, а также не провела периодическое обследование вентиляционных и дымовых каналов многоэтажки в течение отопительного сезона 2018-2019 годов.

Прокурор внес представления об устранении нарушений закона главе администрации Новозыбкова и директору ООО «Русский дом».