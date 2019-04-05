В Брянске 13-летнему Владиславу ищут родителей

13-летний Владислав остался без попечения родителей в городе Брянск.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, единственную родительницу – мать – лишили прав за невыполнение обязанностей по воспитанию.

Родственников, которые бы хотели принять ребенка в семью, у мальчика нет.

Владислав учится в седьмом классе, успеваемость хорошая. Он ответственный и активный участник школьных мероприятий. Доброжелательный, отзывчивый, спокойный, открыт в общении. Сейчас Владислав находится в государственном бюджетном учреждении.

«По вопросам принятия Владислава на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: город Брянск, ул. Октябрьская, 79, каб.4, телефон 8(4832) 66–26–55», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Родители также нужны братьям шестилетнему Тимофею и годовалому Дмитрию. Мать и отец у них умерли. Никто из родственников не имеет возможности взять на воспитание в семью двоих детей.

Тимофей ходил в детсад, сейчас - в социально-реабилитационном центре. Дмитрий - в медицинском учреждении. Дети - здоровы, хронических заболеваний нет. Оба мальчика коммуникабельные.





«По вопросам принятия Тимофея и Дмитрия на воспитание в семью обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: Брянск, ул. Комсомольская, д.4, телефон 8(4832) 51–88–94», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.