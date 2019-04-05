В сети появилось видео огромной брянской свалки

7 апреля в соцсетях опубликовали ролик с очередной большой мусорки в городе Брянск, которая образовалась прямо около контейнеров для бытовых отходов.

Запись показывает, что все баки, расположенные на площадке, переполнены мусором; рядом образовались огромные горы пакетов, органики и другого хлама.

«Справедливые жалобы жителей… Мусор не вывозят, и вот результат», – прокомментировала Ольга Геращенкова.

«Логика людей интересна. Давным-давно люди начали добровольно выходить в определенную субботу и бесплатно для самих же себя наводить порядок. У кого-то фаркоп на машине, у кого-то прицеп на даче, собрали да вывезли, заодно попередружитесь с соседями, но нет же, теперь все знают слово «плачу налоги», и за это их теперь все должны целовать», - прокомментировал анонимный пользователь.