В Брянске на Кургане Бессмертия танцевали под шарманку

В областном центре на минувших выходных на площадке около Кургана Бессмертия организовали танцы под звуки шарманки.

Необычный флешмоб очевидцы сняли на видео и опубликовали в сети. Продолжительность записи 2 минуты 17 секунд. Ролик показывает, как молодой человек крутит шарманку, а оттуда раздается рок-н-ролл. Народ, гуляющий на улице, начинает плясать.

«Немного развеселили людей на Кургане», - прокомментировал инициатор акции.

Жителям Брянска такое развлечение пришлось по душе, в соцсетях они оставили только позитивные комментарии с мыслью о том, что хорошо бы такие мероприятия проводить почаще.

«Очень не хватает людям позитива, эмоций!!! Все хмурые вокруг нас. Боятся лишний раз не так повернуться, посмотреть. Проще надо быть и нести добро, как бы сложно всем не было», - прокомментировал пользователь под ником El Lim.

Фото - кадр видео.