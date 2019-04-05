Брянец купил сыр с «сюрпризом»
Житель Брянска 7 апреля пожаловался в соцсеть на продукт, который купил в одном из местных магазинов, к посту прикрепил фотографию.
Речь идет о твердом сыре. На опубликованном снимке видно, что он был с плесенью.
«В магазине купил кусок сыра. Только придя домой, выяснил, что ценник переклеен, а сыр весь в плесени. Пошёл назад в магазин, вернули деньги. Будьте внимательны при покупках!» - поделился брянец.
Пользователь сети Екатерина Игнатенко посоветовала автору покупать продукты в заводской упаковке, где есть дата.
«Будете хоть уверены, что продавцы не трогали продукт грязными руками и не меняли срок», - порекомендовала Екатерина.
Напомним, 4 житель Брянска опубликовал фотографию багета с подозрительной начинкой; мужчина заверил, что купил продукт в одном из магазинов областного центра.
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