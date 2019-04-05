Брянцы привели в порядок родник в Нижнем Судке

Активисты территориально-общественных самоуправлений 6 апреля во время общегородского субботника убрали территорию у источника в овраге Нижний Судок.

Родник отремонтировали в 2018 году, за зиму на нем появилось много сухих веток и мусора, поэтому во время общей брянской уборки участники ликвидировали бытовые отходы как у самого источника, так и вдоль лестницы в яру.

В субботнике приняли участие также жители улиц на территории ТОСов «Славянский», «Таксопарк», «Пересвет».

Убирать родной город пришли 5700 человек, всего было вывезено 1 300 кубометров мусора.