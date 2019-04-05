Брянщина вошла в число самых активных регионов во время акции #Сохраним лес

7 апреля подвели итоги экологического марафона #Сохраним лес, целью которого было развить у населения культуру раздельного сбора мусора; брянскому отделению Молодежки ОНФ в проведении всероссийской акции помог региональный оператор по обращению с отходами «Чистая планета».

Всего в мероприятии приняли участие 85 областей России. Брянщина попала в рейтинг самых активных и стала четвертой, впереди оказались лишь Московская, Архангельская область и республика Дагестан. В течение марафона региональный оператор вывез и отсортировал на своем мусоросортировочном комплексе 5 482 кг макулатуры.

По словам заместителя руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта, руководителя «Молодёжки ОНФ» Игоря Кастюкевича, сейчас многие говорят о том, что надо сортировать и перерабатывать, однако зачастую даже не знают, с чего начать. Отделение бумаги от других отходов – простая и понятная задача.

«Традиция сбора макулатуры в нашей стране была отличной, ее надо возрождать, начиная с себя, семьи, друзей, коллектива. Акция #Сохраним Лес - то, что мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы улучшить экологию в нашей стране. Меньше говорить и больше делать – вот что нужно», - заявил Кастюкевич.

Гендиректор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников утверждает, что компания и дальше будет принимать участие и поддерживать общественно полезные инициативы, которые направлены на формирование правильного отношения жителей региона к раздельному сбору отходов.

В Брянске работают четыре пункта платного приема вторичного сырья, куда можно принести макулатуру и получить за это деньги. Пункты расположены по адресам: в селе Супонево, пер. Комсомольский, д.8г; г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3 (территория БГИТУ), а также на рынках Володарского и Советского районов.

Кроме этого, в городе и области продолжен второй этап акции по сбору макулатуры среди школ, которую проводит региональный оператор совместно с профильным департаментом.