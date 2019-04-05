В столице правоохранители задержали брянского бомжа с подозрительным пакетом

Столичная полиция возбудила в отношении 35-летнего жителя Брянска уголовное дело, его подозревают в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

Гражданин задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ и доставлен в дежурную часть линейного управления МВД на станции «Москва-Курская» с платформы Кусково. Ведется расследование.

К слову, при задержании гражданин был пьяным.

Во время личного досмотра у мужчины изъяли пакет с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что препарат содержит наркотические вещества: героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, общей массой 2,72 грамм.

Во время изучения личности выяснилось, что гражданин ранее неоднократно был судим за кражи, грабежи и разбойные нападения. Постоянного адреса проживания ни в столице, ни в Московской области у него нет, нигде не работает.

Из мест заключения вышел в июне 2018 года, на учет в Брянске не становился, сразу уехал в столицу. Мужчина вел бродяжнический образ жизни, ночевал на вокзалах и в подъездах домов.