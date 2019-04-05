В столице правоохранители задержали брянского бомжа с подозрительным пакетом
Столичная полиция возбудила в отношении 35-летнего жителя Брянска уголовное дело, его подозревают в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.
Гражданин задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ и доставлен в дежурную часть линейного управления МВД на станции «Москва-Курская» с платформы Кусково. Ведется расследование.
К слову, при задержании гражданин был пьяным.
Во время личного досмотра у мужчины изъяли пакет с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что препарат содержит наркотические вещества: героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, общей массой 2,72 грамм.
Во время изучения личности выяснилось, что гражданин ранее неоднократно был судим за кражи, грабежи и разбойные нападения. Постоянного адреса проживания ни в столице, ни в Московской области у него нет, нигде не работает.
Из мест заключения вышел в июне 2018 года, на учет в Брянске не становился, сразу уехал в столицу. Мужчина вел бродяжнический образ жизни, ночевал на вокзалах и в подъездах домов.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
«Ростелеком» зафиксировал рекордное для Брянской области количество подключений к услуге «Видеонаблюдение» в первом квартале 2019 года в городах Мглин и Клинцы. Эти районные центры значительно обогнали столицу региона. Половина всех уникальных пользователей «Видеонаблюдения» на Брянщине, которые подключили услугу с начала года, проживают именно во Мглине и Клинцах.
В Брянском регионе Московской железной дороги началась летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В начале апреля масштабные работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры пройдут сразу на нескольких направлениях в Брянской области. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов.
Обучение проводилось в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в целях формирования целостной картины цифровой трансформации, проводимой в электросетевом комплексе и повышения квалификации работников. Проводили обучение компетентные сотрудники технического блока.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.