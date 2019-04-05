Брянский парламентарий Валуев раскритиковал шоу на канале Youtube

Брянский депутат Государственной Думы России Николай Валуев продолжает отвечать онлайн на вопросы граждан, 8 апреля он дал ответ на тему ведущих в популярных программах на канале Youtube.

Речь идет о вопросе под номером № 9878. Пользователь под ником Try6r8 написал, что в сети очень много в последнее время появилось шоу.

«Что тебе в них не нравится?» - спросил Валуева Try6r8.

Бывший спортсмен ответил, что его не устраивает количество мата.

«Почему-то гости и ведущие подобных шоу считают это необходимым в рамках формата программы. А ведь смотрят подобные шоу молодые люди и дети, заходящие на странички людей, которые им интересны. Они учатся у них, к сожалению, это не лучший пример», - прокомментировал Валуев.

Напомним, Валуев прокомментировал неудобный вопрос об энергетиках и спиртном.