Брянский парламентарий Валуев раскритиковал шоу на канале Youtube
Брянский депутат Государственной Думы России Николай Валуев продолжает отвечать онлайн на вопросы граждан, 8 апреля он дал ответ на тему ведущих в популярных программах на канале Youtube.
Речь идет о вопросе под номером № 9878. Пользователь под ником Try6r8 написал, что в сети очень много в последнее время появилось шоу.
«Что тебе в них не нравится?» - спросил Валуева Try6r8.
Бывший спортсмен ответил, что его не устраивает количество мата.
«Почему-то гости и ведущие подобных шоу считают это необходимым в рамках формата программы. А ведь смотрят подобные шоу молодые люди и дети, заходящие на странички людей, которые им интересны. Они учатся у них, к сожалению, это не лучший пример», - прокомментировал Валуев.
Напомним, Валуев прокомментировал неудобный вопрос об энергетиках и спиртном.
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