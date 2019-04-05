В Брянске прошла акция «Чистый город начинается с тебя»

6 апреля в областном центре состоялся общегородской субботник, сотрудники регионального оператора по обращению с отходами «Чистая планета» приняли в нем участие, поддержав акцию «Чистый город начинается с тебя».

Во время субботника была убрана свалка, которую создали местные жители в Славянском микрорайоне. Кроме этого, была приведена в порядок территория вокруг офиса и расположенных поблизости гаражей.

Главный эколог компании «Чистая планета» Татьяна Корытина говорит, занимать активную позицию в вопросах благоустройства, чистоты и экологии должен каждый.

«Мусора собрали два бункера. Надеемся, каждый горожанин будет стремиться не только создавать комфорт в своей квартире, но и поддерживать чистоту в своем дворе, на улице, в городе, тогда жить в Брянске станет не только приятнее, но и безопаснее. Ведь наше здоровье зависит от экологии», - рассказала Корытина.