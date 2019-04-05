В Брянске «автохамы» перекрыли тротуар

«Боги» парковки оставили свои машины прямо на пешеходной дорожке одной из улиц частного сектора города Брянск, фото автомобилей нарушителей попало в сеть.

По словам автора снимка, инцидент случился утром 8 апреля.

«Хозяева улиц, перекрыв своими автомобилями дорожку, предназначенную для пешеходов, насмехались над мамочкой с коляской, которой пришлось обойти их ТС и выйти на проезжую часть», - поделился автор поста и добавил, что поблизости находилось удобное место для парковки. Но, по всей вероятности, автолюбители специально припарковали свой транспорт на этой территории.

Напомним, в областном центре были замечены «автохамы» сразу на нескольких улицах.