На берегу реки Десна обнаружена авиабомба
9 апреля на берегу реки Десна около поселка Слобода под Выгоничами местные жители нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
На помощь вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра». В 10.35 авиационная бомба была обезврежена.
Напомним, 3 апреля авиационную бомбу нашли в селе Косицы Севского района.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
Госкорпорация «Ростех», многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» и ПАО «Ростелеком» заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области разработки, производства и внедрения систем хранения данных (СХД). Новый альянс расширит возможности компаний в сфере создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения.
В Брянском регионе Московской железной дороги началась летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В начале апреля масштабные работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры пройдут сразу на нескольких направлениях в Брянской области. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» закуплены беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться для осмотра сетей с высоты. Они находятся на вооружении службы линий и службы диагностики.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.