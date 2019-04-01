В Большом Полпино обнаружена свалка

5 апреля в областном центре на Рославльском шоссе произошла авария, по причине которой образовалась масштабная пробка.

8 апреля в поселке Печерск Смоленского района случилось возгорание, на помощь выезжали семь спасателей.

8 апреля в областном центре на улице Рыленкова произошла авария с участием легковых автомобилей, об этом сообщили очевидцы.

Полиция Починковского района завела уголовное дело на ранее судимого 31-летнего жителя Шумячского района, который подозревается в краже.

Мировой суд участка №55 в Рославльском районе признал владельца сельхозземли площадью 46, 54 гектара виновным и оштрафовал его на 40 тыс рублей.

Проведя проверку, прокуратура выяснила, что на территории земельного участка упомянутого поселка (около бывшего фосфоритного завода) на площади более 1000 квадратных метров незаконно находится свыше 70 навалов отходов: материалов деревообработки, строительных отходов, автомобильных покрышек.

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