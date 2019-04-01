В Большом Полпино обнаружена свалка
Природоохранный прокурор внес главе администрации Брянска представление, причина – на территории поселка Большое Полпино обнаружена мусорка.
Проведя проверку, прокуратура выяснила, что на территории земельного участка упомянутого поселка (около бывшего фосфоритного завода) на площади более 1000 квадратных метров незаконно находится свыше 70 навалов отходов: материалов деревообработки, строительных отходов, автомобильных покрышек.
Руководителю регионального оператора ООО «Чистая планета» направили соответствующую информацию.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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